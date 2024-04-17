إياب دوري الأبطال.. ريال مدريد يبحث عن الثأر من مانشستر سيتي

لا صوت يعلو الليلة، فوق صوت القمة المرتقبة فى إياب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، حيث يصطدم ريال مدريد الإسبانى بنظيره مانشستر سيتى الإنجليزى.

فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، يحل فريق ريال مدريد الإسبانى، ضيفاً ثقيلا على نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، وذلك على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيون ليج".

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد شهد ماراثون تهديفي قبل أن ينتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

سجل سداسية اللقاء، اللاعب برناردو سيلفا بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة لصالح السيتى، وفيل فودين فى الدقيقة الـ 66، وجوسكو جفارديول فى الدقيقة الـ71، بينما جاءت أهداف الريال عن طريق اللاعب روبن دياز الذى سجل هدفا فى مرماه عن طريق الخطأ فى الدقيقة الـ12، ورودريجو فى الدقيقة الـ12، وفيديريكو فالفيردي فى الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

ويسعى فريق ريال مدريد الإسبانى، لرد الاعتبار بعد مواجهة الذهاب، والتأهل لنصف نهائى الشامبيونز ليج، كما هو المعتاد فى آخر 11 نسخة للفريق الملكى مع البطولة الأعرق فى القارة العجوز.

وشهدت آخر 11 مشاركة للفريق الملكى في ربع نهائي دوري الأبطال الفوز، كما أنه أكثر فريق أوروبي خاض هذا الدور بواقع 39 مرة، وأكثر فريق حقق خلاله الفوز بـ 32 مرة، إلا أن تلك المرة مع اختبار غاية في الصعوبة فى قلعة الاتحاد.

ويأمل الفريق الملكى فى تحقيق الفوز والثأر من مانشستر سيتى بعد ان تعرض للإقصاء على يد الفرق الإنجليزية في آخر ثلاث مناسبات، منها 2 أمام "السيتيزنز" تحديدا فى نصف نهائى نسختى 2022 و 2023.

وتأهل ريال مدريد 8 مرات من آخر 11 نسخة على حساب فرق إنجليزية، وودع البطولة فى آخر ثلاث مرات على يد فرق إنجليزية.

وعلى الجانب الٱخر يسعى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، والاحتفاظ به للموسم الثانى على التوالى، بعدما ظفر به فى نسخته الأخيرة لأول مرة فى تاريخه.

ويدخل مانشستر سيتى اللقاء، بمعنويات مرتفعة بعد نتيجة لقاء الذهاب، وتحقيقه تعادلا بثلاثة أهداف لكل فريق، كما اعتلى قمة مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم، بعد الصراع القوى والشرس مع ليفربول وأرسنال.

وكلف الاتحاد الأوروبى، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة موقعة الإياب التى يحتضنها ملعب الاتحاد.

وأدار أورساتو 6 مباريات للسيتي، حقق خلالها الفريق الإنجليزي 4 انتصارات، بالإضافة إلى هزيمتين.

وشهدت نسخة 2020 فى المباراة التى جمعت بين الريال والسيتى، إدارة أورساتو لتلك المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، وتأهل من خلالها إلى الدور ربع النهائي.

كما أدار أورساتو 8 مباريات لريال مدريد، حقق خلالها الفريق الملكي 4 انتصارات، بالإضافة إلى 4 هزائم.

