التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر اليوم التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه إثر وقوع حادث تصادم جرار بتوك توك بناحية كوبري السوق، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "يوسف السيد" 12 عاما، طالب جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطالب التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم جرار بتوك توك بناحية كوبري السوق بمركز كفر صقر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.