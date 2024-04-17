الإثنين المقبل .. سنودس النيل الإنجيلي يعقد دورته الـ"134" بمقر الكنيسة بمصر الجديدة

يعقد سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر دورته الــ"134" ، في الفترة مابين الإثنين 22 أبريل 2023 حتى الخميس 25 أبريل بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات على مقعد رئيس السنودس بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي الدكتور القس راضي عطا الله ونائب الرئيس أيضاً بعد انتهاء فترة القس ماجد كرم والذي قضى عام لشغل المقعد .

كما مقرر إجراء انتخابات علي رئاسة عدد من المجالس السنودسية وهي كالآتي: المجلس القضائي والدستوري، مجلس الإعلام والنشر، مجلس الخدمات والتنمية .

الجدير بالذكر الانتخابات الخاصة بالسنودس تتم بالاقتراع السري خلال الصناديق، ويتم فرز الأصوات خلال انعقاد الجلسة .