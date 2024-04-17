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الأربعاء 17 أبريل 2024
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فضائيات

«الرعاية الصحية»: مصر حازت على القيادة والريادة في مجال الاستدامة البيئية

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
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أعلن شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلية، حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على خدمات صحية جيدة، بأعلى معايير الجودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن مصر حازت على القيادة والريادة في مجال الاستدامة البيئية، وجرى الانتهاء من تقديم الرعاية لـ6 محافظات، وقريبًا ستدخل 5 محافظات أخرى ضمن المنظومة الصحية.

وأوضح أن الدولة المصرية منذ cop 27 حازت على القيادة والريادة في مجال الاستدامة البيئية، مواصلا: «ابتدينا بمشروع الصيدلية الخضراء، ودخل فيه 50 مستشفى من كل المحافظات، واشتغلنا على معايير لها علاقة بالطاقة واستخدام الماء والترشيد في المخلفات الطبية، ومعالجتها بطرق مختلفة، بجانب الاستخدام الأمثل للدواء».

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