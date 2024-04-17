بفرمان من الخطيب.. موديست أول الراحلين عن الأهلي

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر مصير المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق.

وتم الاستقرار على رحيل أنتوني موديست بنهاية الموسم الحالي وعدم تفعيل بند الموسم الثاني في عقد المهاجم الفرنسي في ظل عدم استغلال اللاعب الفرصة التي منحها له الجهاز الفني طوال الموسم.

وظهر أنتوني موديست بمستوى متواضع مع الأهلي منذ بداية الموسم رغم مشاركته بشكل أساسي في معظم المباريات بجميع البطولات ولكنه فشل في استغلال الفرصة وقيادة هجوم الأهلي وسط حالة من الاستياء تسيطر على مسؤولي الكرة بالقلعة الحمراء من مستوى المهاجم الفرنسي.

وقرر الخطيب بالتنسيق مع مارسل كولر ولجنة التخطيط الاكتفاء بالموسم الحالي للفرنسي موديست وعدم تفعيل بند استمراره لموسم جديد وتوجيه الشكر للاعب في نهاية الموسم.

وبدأ مسئولو الأهلي البحث عن مهاجم أفريقي جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب رحيل موديست لتدعيم خط الهجوم بلاعب سوبر.