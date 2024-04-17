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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 48 ساعة.. ضبط 40 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 48 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).  
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

لضربات الأمنية جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة