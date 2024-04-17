رئيس إقليم البترا السياحي: نولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع المدن الأثرية المصرية

أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا السياحي الدكتور فارس بريزات، أن المفوضية وباعتبارها جزءا من الحكومة الأردنية، تولي اهتماما كبيرا بالمزيد من التعاون والتنسيق بين مدينة البترا ونظرائها من المدن الأثرية والسياحية المنتشرة في مصر.

وقال بريزات، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات منتدى التواصل الحكومي، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند مبيضين وممثلين عن السلطة، إن سلطة الإقليم لديها مع مدن أثرية مصرية ومنها الأقصر، العديد من مجالات التعاون والتنسيق، مؤكدا حرص الحكومة الأردنية على تحقيق المزيد من التعاون والتشاور من خلال وزارة السياحة الأردنية مع قطاع السياحة المصرية.

وأشاد بريزات بالتعاون والتنسيق المستمر والذي لا ينقطع بين مصر والأردن في مختلف المجالات وخصوصا القطاع السياحي والأثري، مشيرا إلى أن قطاعي السياحة في الأردن ومصر قادران على تحقيق المزيد من التطوير والتقدم في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن سلطة إقليم البترا السياحي، لديها بالفعل اتفاقيات توأمة بين مدينة البترا ومدينة الأقصر، مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ربما تكون سببا في تعطيل تنفيذ هذه التوأمة ولكن هناك حرصا شديدا من قبل سلطة الإقليم على استمرار التواصل والتعاون مع الأشقاء في مصر.

وكشف رئيس سلطة إقليم البترا السياحي، عن أن هناك أيضا اتفاقيات بين وزارة السياحة والآثار الأردنية ونظيرتها المصرية في مسألة توزيع الأفواج السياحية العالمية بين مدينة شرم الشيخ ومدينة البترا وغيرها من الأماكن السياحية الأردنية، موضحا أن المؤشرات من العائد في إطار هذا التعاون، متميزة ومبشرة.

ونوه إلى أن هناك خططا واستراتيجيات أردنية مصرية في قطاع السياحة يجرى العمل عليها من أجل الاستفادة المشتركة وتحقيق التكامل بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأردنية لها خصوصيتها وقوية وتاريخية في مختلف المجالات.

وأشار رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا السياحي إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القطاعات القائمة على السياحة الأردنية من أجل تطوير السياحة الدينية وخصوصا فيما يتعلق بمسار العائلة المقدسة بالتعاون مع دول الإقليم ذات الشأن ومن أهمها مصر باعتبار أن لديها مسارا كبيرا في مسيرة العائلة المقدسة وتعمل على تنميتها وتطورها.

وشدد على أن هناك أولوية واهتماما كبيرا بالسياحة الدينية في البتراء لاحتوائها على عدة كنائس أثرية تعزز مكانة الحج المسيحي، مشيرا إلى أن إقليم البترا به العديد من المناطق التي تمثل مكانة مهمة وكبيرة بالنسبة للسياحة الدينية وخصوصا المسيحية.

وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا السياحي، قد كشف خلال المنتدى، أن البترا ستكون أول مدينة سياحية رقمية في الشرق الأوسط خاصة وأن العالم اليوم يتجه نحو الرقمنة والحداثة التكنولوجية، مشيرا إلى السعي لتطوير مشاريع تخدم الإقليم في الترويج السياحي رقميا وشراء التذاكر وتتبع الخدمات وحجز مواعيد زيارة المناطق السياحية وتقديم خدمات مميزة للزوار.

