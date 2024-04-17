إحالة عاطل للجنايات في حيازة مواد مخدرة وسرقة المواطنين بالمطرية

قررت نيابة المطرية اليوم الأربعاء، إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة وارتكاب وقائع سرقة المواطنين بمنطقة المطرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بقيام عاطل بسرقة المواطنين وأخذ هواتفهم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة المطرية القبض على عاطل مقيم بالمطرية، لقيامه بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة واتخاذه من دائرة قسم شرطة المطرية مسرحًا لمزاولة نشاطه، تم ضبطه حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وتفتيشه عثر بحوزته على طبنجة صوت وطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة.

وبمواجهته، أقر بمزاولته ذلك النشاط الإجرامى باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته والمواد المخدرة حيازته بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.