تقديم 2521 خدمة إلكترونية لـ2602 مواطن بالمركز التكنولوجي بـ"مناخ بورسعيد"

قدم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، منذ مطلع شهر مارس الماضي 2521 خدمة إلكترونية لـ2602 مواطن، ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز.

وأشار المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ، إلى أن المركز استقبل حوالي 3000 مواطن خلال شهر مارس الماضي وجرى إنهاء الطلبات المقدمة منهم بنسبة تقارب 97%، حيث بلغت 2521 طلبا وجار الانتهاء من 81 طلب متبقية يتوقف تنفيذها على استكمال أوراق من طالب الخدمة.

يشار إلى أن محافظة بورسعيد برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، قد طورت المركز التكنولوجي بحي المناخ ضمن 8 مراكز أخرى لخدمة المواطنين أتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليجرى فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، ومع التحول في منظومة التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكتروني، يساعد ذلك على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

ويضم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ 10 شبابيك بمساحة 75 مترا مربعا، مما يتيح استيعاب 24 مواطنا في نفس الوقت، ويقوم بتقديم 62 خدمة إلكترونية الآن.