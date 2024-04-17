قدم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، التهنئة لطلاب تعليم مطروح والمدارس الفائزة بالمراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات الإذاعة المدرسية والنشرة الإخبارية المصورة التابعة لأنشطة الصحافة المدرسية والتي تشرف عليها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن تمنياته لهم بوافر التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عاليا بمختلف المسابقات التى تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل الوزارة أن مدرسة طه ساطور الثانوية بنات؛ حققت إنجازا فريدا بالحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية للمرحلة الثانوية، فيما حققت مدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات المركز الثالث جمهوريا في ذات المسابقة للمرحلة الإعدادية، وحصلت مدرسة الروضة الخاصة الابتدائية على المركز الرابع في مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تحقيق فصول النور الخاصة بالطلاب المكفوفين على المركز الخامس في ذات المسابقة الإعلامية التربوية أيضاً على مستوى الجمهورية.

وأضاف شحاتة أنه في مسابقة النشرة الإخبارية المصورة حققت مدرسة الروضة الخاصة إنجازا كذلك بتحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بينما حصلت مدرسة الشهيد محمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية على المركز الرابع جمهوريا بنفس المسابقة.

وأهدى مدير المديرية إنجاز الصحافة المدرسية للواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية، مؤكدًا أن حصول تعليم مطروح على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات الصحافة المدرسية يعد تواصلا لفيض الإنجازات التى حققها تعليم مطروح في كافة الأنشطة التربوية والطلابية بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة المدرسية موجهين وأخصائيين والمدارس الفائزة، داعيا الموجهين والأخصائيين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفانى في العمل؛ للحفاظ على المستوى المتقدم المتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في كافة الأنشطة التربوية.

مدارس مطروح تحقق مراكز متقدمة بمسابقات الإعلام التربوي جمهوريًا

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