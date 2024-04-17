الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويداهم عدة منازل في تقوع جنوب شرق بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين وداهمت عدة منازل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أحمد إبراهيم محمد صباح (24 عاما)، وسميح سليم محمود صباح (25 عاما)، ومهدي خالد حميده (26 عاما)، خلال اقتحام منطقة خربة الدير في البلدة، إضافة إلى مداهمة عدة منازل عرف من أصحابها: ماهر سليمان صبح، ونايف محمود صبح، وربحي إبراهيم حجاحجة، ومحمد سليم عايش، وأحمد إبراهيم، ومحمد صالح موسى، وخلف محمد صباح، وإبراهيم محمد صباح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.