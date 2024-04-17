القمص بطرس بطرس يهنئ رئيس مدينة دسوق وفريق العمل بعيد الفطر المبارك

استقبل جمال ساطور رئيس مدينة دسوق بمكتبه، مساء الثلاثاء، القمص بطرس بطرس بسطورس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية وراعى كنيسة مار جرجس بدسوق وذلك لتقديم، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واتسم اللقاء بالود وكلمات المحبة التي تؤكد تقارب المشاعر والأفكار لخدمة الوطن والمواطن.

وقد عبر «ساطور» عن سعادته بلقائه القمص بطرس بطرس وقدم القمص بطرس التهنئة لرئيس المدينة ونوابه ولكافة أهالي المركز والمدينة، مؤكدًا أن عيد الفطر هو عيد لكل المصريين، بما يشمله من معان سامية، ومشاعر روحية، تحث على الغفران والمسامحة والمحبة والتآخي وهي شيمة أهل مصر. وقد أعرب الأستاذ فريد نجيب عن سعادته بهذا اللقاء الطيب.



وقال جمال ساطور، إن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأثنى القمص بطرس بطرس على المجهودات التى تبذل بمدينة دسوق تحت قيادة حكيمة ومخلصة وفريق العمل مخلص يعمل ضمن منظومة عمل متكاملة ناجحة

حضر اللقاء سند أبو كيلة نائب رئيس المدينة، إبراهيم عبده رئيس قرية العجوزين، السعيد عبد اللطيف رئيس قرية شباش الشهداء ومدير مكتب رئيس المدينة محمد النجار ومدير إدارة العلاقات العامة الدكتورة رقية عبد المنعم وأسامة الرشيدي مكتب رئيس المدينة.