مجلس النواب الأمريكي يناقش مساعدات لأربع دول وعقوبات على روسيا وإيران

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الثلاثاء، عن خطط لمناقشة مشاريع قوانين منفصلة لتقديم المساعدة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا، بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران.

وقال جونسون من ولاية لويزيانا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز، وهو جمهوري من ولاية لويزيانا، ربط هذه القضايا بمشروع قانون شامل واحد كما اقترح مجلس الشيوخ.

ويسعى بدلًا من ذلك إلى معالجة كل قضية بشكل منفصل، بدءًا من مساعدة إسرائيل، ثم المحيط الهندي والهادئ، ثم أوكرانيا، وأخيرًا العقوبات على روسيا وإيران.

يُتوقع أن تتضمن مشاريع القوانين أحكامًا تتعلق بالإقراض وأصول الأوليغارشية الروسية.

يُشير جونسون إلى أن بعض الأحكام لا تزال قيد التطوير وقد يتم تقديمها لاحقًا هذا الأسبوع، مع احتمال التصويت على مشاريع القوانين يوم الجمعة.

في المقابل، يُعارض البيت الأبيض تقسيم طلب المساعدة، ويُصر على ضرورة تقديم حزمة شاملة بقيمة 106 مليارات دولار.

يُذكر أن طلب المساعدة يشمل مخصصات لإسرائيل وأوكرانيا، بالإضافة إلى "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لا يزال مصير طلب المساعدة ومشاريع القوانين البديلة غير واضح.

يُعارض بعض الجمهوريين استمرار تقديم المساعدة لأوكرانيا، بينما يُبدي مجلس الشيوخ، بدعم من بعض الجمهوريين، استعداده لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار.

ستُحدد الأيام القادمة ما إذا كان سيتم تبني خطة جونسون أو خطة البيت الأبيض، أو ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل وسط.