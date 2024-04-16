بالصور.. افتتاح المعرض الجماعي "وجوه التعبير" بجاليري آزاد

افتتح مساء اليوم بجاليري آزاد بالزمالك، معرض الفن التشكيلي الجماعي "وجوه التعبير"، لمجموعة من الفنانين التشكيليين وهم، إسماعيل الرفاعي، نوار شرتوح، شوقي يوسف، إلياس أيوب، ويسلط معرض "وجوه التعبير"، الضوء على التعبير التصويري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدّم المعرض الجماعي الذي يستمر إلى 7 مايو المقبل، أعمال مجموعة متنوعة من الفنانين الذين يستخدمون تجاربهم وخلفياتهم الثقافية لسرد قصص شخصية من خلال الفن، ويتضمن المعرض تقديم إثنى عشر لوحة فنية.

ويسعى المعرض إلى دمج المشاهد في الروايات الشخصية التي يشاركها كل فنان من خلال تقديم لمحات عن حياة الفنانين، وهي شهادات على قدرة الفن الدائمة على تجاوز الحدود وربط المتلقي من خلال موضوعات عالمية، لذا يعتبر المعرض بمثابة احتفال بعمق الروح الإنسانية ومرونتها، حيث تحتوي كل قطعة فنية على قصة فريدة تنتظر من يكتشفها.

ويستخدم الفنانون مجموعة متنوعة من التقنيات، بدءًا من التفاصيل المعقدة إلى اللوحات الجريئة والشاملة، لتسلط أعمالهم الضوء على التنوع والإبداع في المجتمع الفني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتكرم الرواد والفنانين الناشئين.

لذا يعد هذا المعرض أكثر من مجرد مجموعة من اللوحات، فهو بمثابة منتدى للمناقشة والفهم والتأمل ويقدم لمحة عن اللوحة الإنسانية التي تربطنا جميعًا وتتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

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