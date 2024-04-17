اليوم.. بعثة الأهلي تسافر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء إلى الكونغو على متن طائرة خاصة استعداداته لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في الكونغو.

وكلف مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدكتور محمد شوقي برئاسة بعثة الأهلي في الكونغو والتي تسافر على متن طائرة خاصة للحفاظ على تركيز اللاعبين وخوفا من الإجهاد قبل المواجهة المكهمة والمصيرية في دوري أبطال أفريقيا

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة أكثر من تسجيل لمباريات فريق مازيمبي الكونغولي قبل المواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل، للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس قبل المباراة خاصة أن ملعب فريق مازيمبي من أصعب الملاعب في قارة أفريقيا.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي موقف الثلاثي حسين الشحات وياسر إبراهيم وبيرسي تاو من مواجهة مازيبمي المهمة، بعد استبعاد اللاعبين من مباراة القمة للإصابة.

ويخضع الثنائي حسين الشحات وبيرسي تاو لفحوصات طبية قبل سفر بعثة الفريق إلى الكونغو لحسم مصيرهما.