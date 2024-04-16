استعدادات مكثفة لاستضافة البطولة الأفريقيه لكمال الأجسام بالقاهرة

تجري الاستعدادات على قدمً وساق داخل اتحاد كمال الاجسام واللياقة البدنية برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية الذي يشرف بنفسه علي العمل بجدية للانتهاء من الترتيبات النهائية لاستضافة البطولة الافريقيه لكمال الاجسام والكلاسيك والفيزيك والتي ستكون مفاجأة للجميع .

وسيتم فتح باب الحضور لكل الجمهور ، وتقديم جوائز عينيه وميداليات للحاصلين على المراكز السته الأولى وكروت احتراف «اليت برو» للفائزين بالمراكز الأولى بجانب شهادة مشاركه لكل المشاركين في البطوله والتي من المقرر إقامتها في القاهره بالصاله المغطاه في نادي اتحاد الشرطه الرياضي في الفتره من 6 الي 9 يونيو 2024 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية وتحت الإشراف المباشر للاتحاد الافريقي والدولي لكمال الأجسام واللياقةالبدنية .

وأعرب الدكتور عادل فهيم، عن سعادته باستضافة مصر البطولة الافريقيه لكمال الاجسام في أعرق المدن المصرية" القاهره" ، ونسعى أن تكون الافضل في البطولات الافريقيه على الإطلاق، ولهذا بدأنا بوضع التصور الامثل للفعاليات المختلفة للبطولة، والإعداد الجيد وتشكيل كافة اللجان للبدء فوراً بعملها.

وشدد "فهيم" على أن البطولة الافريقيه لكمال الاجسام والكلاسيك والفيزيك مسموح لجميع اللاعبين المصريين المشاركة فيها بدون شروط ، وأشار إلى أنه قد تم توجية الدعوة لكافة الاتحادات الافريقيه للاستعداد للمشاركة وأبدى الجميع موافقتهم المبدئية على الاشتراك ومن المتوقع مشاركة 18 دولة افريقيه علي الاقل، وكذلك تم إرسال خطاب رسمي لكافة مناطق كمال الأجسام في مصر للاستعداد وتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة الافريقيه و هناك مفاجأت عديده سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً