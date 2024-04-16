"عشقتك عمرين" ديوان جديد للشاعر أحمد محمد عبد القوي

أصدر الشاعر أحمد محمد عبد القوي حسن عن دار الربيع للطباعة والنشر، ديوانه الثالث الجديد تحت عنوان"عشقتك عمرين".

الديوان يتكون من 20 قصيدة ، نصوص هذا الديوان مملوءة بالصور والخطوط الدرامية المختلفة ورشاقة اللغة وحضور الوعي الشعري المدهش في بناء الخطاب الشعري الذي يميل إلى الغنائية تارة والي الدرامية تارة فضلا عن تنوع موضوعات القصائد ما بين الذاتي والوطني والرومانسي وغيرها.

ونقرأ من الديوان

كتير والله جوايا مشاعر ليك

هوايا شايل المسافات ورايح ليك

وقلبي كله ليك ملكك وحاسس بيك

واملي كله متعلق بنور لياليك

تنادي روحي تستنى وتستناك

تلم جروحي لو تلقى العيون شايفاك

ولو هتروحي وتشوفي اللي ف الاعماق

تلاقي الدنيا جواكي وهواكي هناك

ولا تسألني يا حبي بحبك ليه

وهو القلب لو يعشق نقوله ايه

دا حب سنين ومش قادرين نداري عليه

ورغم عذابه ما نقدر نعيش غير بيه

ويا غالي هواك جالي ولقاني بدوب

ويا حالي ما بيك عايش على المكتوب

دا لو يعتبروا مين يسهر كتير مذنب

فانا عشقي السهر والله وكلي ذنوب

وما يعشق لهيب الحب غير عشقان

وما يهوى الغرام ويعيشه غير ولهان

ومين يفضل يقول للحب زيد تعذيب

مهوش الا حبيب مجروح ومش ندمان

وجيت اوصفلها حبي ف قولت ازاي

اجيب كل الكلام واعزف عليه بالناي

اعيش واصف واقول هوصف واغني كتير

ولو هنده على قلبي.. يقول مش جاي

وما يقدر ولا اقدر اقول غير اااه

وما يوصف عذابي حتى مليووون اااه

ولا يوصف ل حبي الا حضن طويل

ولو مرة هينساني.. ما راح انساه