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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الخلافات الأسرية تدفع ربة منزل لإنهاء حياتها قفزا من السابع بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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اقدمت ربة منزل على إنهاء حياتها قفزا من الطابق السابع بسبب خلافات أسرية بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة ربة منزل وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفاة افادوا باقدامها على إنهاء حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات أسرية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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