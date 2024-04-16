بطولة أفريقيا للكرة الطائرة| اللجنة العليا تطمئن على تجهيزات الصالات

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على متابعة كافة التجهيزات الخاصة بالمباريات التي تشهدها منافسات البطولة.

وتابعت اللجنة عمليات الصيانة الشاملة والمستمرة لصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة، على هامش التدريبات والمباريات التي تقام على هذه الصالات.

وتقوم إدارة الخدمات والأمن الصناعي بالنادي بفحص مستمر على مدار الساعة لكافة مرافق الصالات من حيث الأرضية والمدرجات وكشافات الإنارة والتكيفات المركزية والتأكد من توافر كافة ما يلزم الفرق لخوض التدريبات والمباريات وتسهيل مهمة الجميع.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.