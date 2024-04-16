حملة أمنية موسعة لضبط تجار المخدرات بمحيط الأندية والمدارس

الثلاثاء 16/أبريل/2024 - 11:31 ص

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، عدة حملات أمنية مُوسعة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط (71) قضية متنوعة، بإجمالى عدد (83) متهما وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (53,460 كيلو جرام). كمية من مخدر القنب "هيدر" وزنت (6,500 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,740 كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (3,200 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,750 كيلو جرام). عدد (2424) قرص مؤثر – 50 أمبول. عدد (8560) قرص "كبتاجون، ترامادول". تنفيذ (62) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبلغ مالى- 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات- 81 هاتف محمول- 3 سيارات- 9 دراجات نارية- 19 قطعة سلاح أبيض- 4 ميزان حساس).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

