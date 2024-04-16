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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حلو الكلام.. تَقولينَ ما في الناسِ مِثلَكَ عاشِقٌ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كَدَعواكِ كُلٌّ يَدَّعي صِحَّةَ العَقلِ

وَمَن ذا الَّذي يَدري بِما فيهِ مِن جَهلِ

لِهَنَّكِ أَولى لائِمٍ بِمَلامَةٍ

وَأَحوَجُ مِمَّن تَعذُلينَ إِلى العَذلِ

تَقولينَ ما في الناسِ مِثلَكَ عاشِقٌ

جِدي مِثلَ مَن أَحبَبتُهُ تَجِدي مِثلي

مُحِبٌّ كَنى بِالبيضِ عَن مُرهَفاتِهِ

وَبِالحُسنِ في أَجسامِهِنَّ عَنِ الصَقلِ

وَبِالسُمرِ عَن سُمرِ القَنا غَيرَ أَنَّني

جَناها أَحِبّائي وَأَطرافُها رُسلي

عَدِمتُ فُؤاداً لَم تَبِت فيهِ فَضلَةٌ

لِغَيرِ الثَنايا الغُرِّ وَالحَدَقِ النُجلِ

فَما حَرَمَت حَسناءُ بِالهَجرِ غِبطَةً

وَلا بَلَّغَتها مَن شَكى الهَجرَ بِالوَصلِ

الناس البيض حلو الكلام ناى