أوكرانيا تناقش مع واشنطن تعزيز الدفاعات العسكرية

التقى رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، مع وفد من شركة الدفاع الأمريكية (لوكهيد مارتن) برئاسة نائب رئيسها ريمون بيسيلي وناقشا سويًا الدفاعات الأوكرانية.

وبحسب التقرير، الذي أوردت وكالة أنباء "يوكراينفورم"، أن يرماك أثنى على ممثلي إحدى شركات الدفاع الرائدة في العالم على دعم أوكرانيا في هذه اللحظة الحاسمة لاستقلالها.

وتحدث يرماك أيضًا عن "عواقب القصف الروسي الأخير للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، ولا سيما الوضع الخطير في خاركيف والمنطقة".

وشدد يرماك على أمل أوكرانيا في أن يصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا مهما بشأن حزمة الدعم في أقرب وقت ممكن. وأشار يرماك أيضًا إلى أن إحدى أولويات أوكرانيا اليوم هي زيادة إنتاجها الدفاعي، من خلال التعاون مع الشركات الأمريكية.