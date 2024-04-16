نوران جوهر تتأهل لنهائى بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش



بعد مباراة مثيرة فى نصف نهائى بطولة بلاك بول الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، قطعت المصرية نوران جوهر بطاقة التأهل إلى النهائى بعد فوزها على مواطنتها نور الطيب لاعبة وادى دجلة بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الاشواط التى استمرت 54 دقيقة، كالتالى:

12-10، 13-11، 6-11، 11-6.

بهذه النتيجة تأهلت نوران جوهر، إلى نهائى البطولة لمواجهة الامريكية اوليفا ويفير.

بطولة "بلاك بول" الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، إحدى بطولات PSA الذهبية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 108 آلاف دولار لكل منهما، تقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل على ملاعب بلاك بول بمشاركة من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، وتيني جيليس.

