الزمالك يحسم القمة 127 بثنائية سيف الجزيري في شباك الأهلي .. صور

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مثيرا على غريمه الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة 127 بين الزمالك والأهلي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأثنين على استاد القاهرة الدولي والمؤجل من الجولة الـ10 لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 44 و87 ، بينما سجل هدف الأهلي أحمد عبدالقادر في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد الأهلي عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مباراة القمة 127 أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: عمر كمال عبدالواحد - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.