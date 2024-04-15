تحقيقات النيابة: "عدم وجود شبهة جنائية حول غرق شاب بالرياح الناصري"

كشفت التحقيقات التى أجرتها جهات التحقيقات بمنشأة القناطر تفاصيل وفاة شاب بالرياح الناصري.

وتبين عدم شبهة جنائية حول الواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق طالب في مياه الرياح الناصري بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه عقب نزوح طالب لمياه النيل بقصد الاستحمام جرفته المياه لعدم إجادته السباحة، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.