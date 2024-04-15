ads
الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تحقيقات النيابة: "عدم وجود شبهة جنائية حول غرق شاب بالرياح الناصري"

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت التحقيقات التى أجرتها جهات التحقيقات بمنشأة القناطر تفاصيل وفاة شاب بالرياح الناصري.

وتبين عدم شبهة جنائية حول الواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق طالب في مياه الرياح الناصري بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه عقب نزوح طالب لمياه النيل بقصد الاستحمام جرفته المياه لعدم إجادته السباحة، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اتخاذ كافه الاجراءات الاستحمام الجيزة القانونيه اللازمة النيابة العامة