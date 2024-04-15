سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الإثنين

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوك المصرية ارتفاعا بقيمة 1.5 جنيه في أول تعاملات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وسجل أعلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ومصرف ابوظبي الاسلامي والبنك التجاري الدولي وبنك إتش إس بي سي بنحو 48.68 جنيها و48.78 جنيها فيما سجل أقل سعر في بنوك، المصري لتنمية الصادرات والعقاري المصري العربي وأبوظبي التجاري ليسجل 47.50 جنيه للشراء 47.60 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية، وبنك فيصل الاسلامي نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، وسجل في كل من ميد بنك وبنك التنمية الصناعية والشركة المصرفية العربية الدولية نحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه.

وعلى صعيد العملات الأجنبية تراوح سعر شراء اليورو من 50.46 الى 51.73 جنيه الى فيما تراوح سعر الاسترليني من 59.03 الى 60.53 جنيه، وسجلت العملات العربية إرتفاعا أيضا حيث سجل الدينار الكويتي 156.98 جنيه للشراء و158.04 جنيه للبيع، والريال السعودي 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.23 جنيه للشراء و12.25 جنيه للبيع، والريال القطري 12.32 جنيه للشراء و13.35 جنيه للبيع.