استعدادًا للأولمبياد.. تفاصيل أكبر اجتماع للحركة الرياضية بحضور وزير الشباب والسفير الفرنسي

عقدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، مؤتمرًا صحفيًا لكشف الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس اللجنة البارالميية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية المصرية وعدد من اللاعبين المتأهلين للأولمبياد المقبلة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير للرياضة المصرية التي تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الاتحادات الرياضية المصرية تشارك بشكل أكثر من رائع لتطوير الحركة الرياضية المصرية، مقدما الشكر للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالميية ورؤساء الاتحادات الرياضية واللواء أحمد ناصر رئيس الكونفدرالية الأفريقية "الأوكسا" وجميع الحضور.

وتابع وزير الشباب والرياضة، في كلمته، أن هذا المؤتمر يعد أكبر اجتماع للحركة الرياضة المصرية من الاتحادات الأولمبية والبارالمبية، مقدما التهنئة للجمعية العمومية للجنة الأولمبية بشكلها الديمقراطي مشيدا بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية والتناسق التام بين جميع الجهات بما يصب في صالح الرياضة المصرية.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر لـ إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة على تواصله واهتمامه من أجل التنسيق مع البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد صبحي أنه اتفق مع السفير الفرنسي على حضور اجتماع للحركة الرياضية المصرية مع أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالميية المصرية من أجل التنسيق المشترك بين جميع الجهات، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا وهو ما لمسه من اهتمام وزيرة الشباب والرياضة الفرنسية ومدى اهتمامها بلقائها معه بحضور رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ووزير التعليم الفرنسي وكان اللقاء مثمرًا للغاية بين جميع الأطراف.

وتابع صبحي أن السفير الفرنسي تعهد بتسهيل كافة الإجراءات لسفر البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، مضيفًا أن باريس تحتفل بمرور 100 عام على استضافة الدورة الأولمبية لعام 1924.

وقال الدكتور أشرف صبحي إنه تم حتى الآن تأهل 173 لاعب ولاعبة لأولمبياد باريس 2024 وكان المستهدف وفق الخطط الفنية تأهل 150 لاعب ولاعبة ليتم تخطى الرقم المتوقع في عدد اللاعبين المتأهلين.

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته قائلا إنه سيتم عقد احتفالية كبرى مع اللاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأفريقية 2023 التي أقيمت في غانا وذلك من أجل تكريمهم على الإنجاز الذي حققوه خلال المنافسات.

ورحب المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالميية المصرية والسفير الفرنسي ورؤساء الاتحادات الأولمبية والبارالمبية واللاعبين الأولمبيين والبارالمبيين والأجهزة الفنية.

وقدم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل والمستمر لتطوير الرياضة المصرية والذي تحقق بالفعل على أرض الواقع وتم البدء في جني ثماره.

وتابع المهندس ياسر إدريس إنه خلال الفترة من الستينات والثمانينيات من القرن الماضي لم نحقق ميداليات اولمبية ثم بعد ذلك تم التحرك بقوة نحو منصات التتويج وهو ما ظهرت نتائج في الدورة الأولمبية الأخيرة التي تعد نجاحا للجنة الأولمبية المصرية ووزارو الشباب والرياضة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي.

من جانبه، توجه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير الفرنسي، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والإعلاميين.

وقال مصطفى خلال كلمته: "سعيد بوجودي اليوم مع قادة العمل الرياضي الأولمبي والبارالمبي، أنا أعمل في المجال الرياضي منذ أكثر من 30 عام، والطفرة الكبيرة في الرياضة المصرية حاليا على مستوى المنشآت واستضافة البطولات لم تحدث من قبل، وبهذه المناسبة أشكر الوزير على مجهوداته الكبيرة، وكذلك الدعم الكبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأضاف مصطفى: "علاقة مصر وفرنسا علاقة تاريخية وتشهد دائما تعاونا كبيرا على كل المستويات، ووجود السفير دليل على الاهتمام الكبير المتبادل".

وأكد مصطفى أن بعد هذا الاجتماع سيكون هناك تعاونا كبيرا لتأهيل الكوادر المصرية على المستوى الرياضي البارالمبي بالتنسيق مع السفارة الفرنسية ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف: "الشيء المهم في باريس هذه المرة أن حفل الافتتاح سيقام في مكان مفتوح وتحديدا ميدان الكونكورد والذي تزينه المسلة المصرية الشهيرة".

وقال: "لأول مرة يشارك في دورة الألعاب البارالمبية التجديف والكانوي والجودو والبوتشا بالإضافة إلى الرياضات الأخرى التي نشارك بها، بمجموع 13 رياضة وعدد لاعبين يصل تقريبا إلى 70 لاعبا ولاعبة".

وأكد مصطفى أن هدف اللاعبين البارالمبيين تحقيق نتائج مميزة وحصد الميداليات ولن نكتفي بالتمثيل المشرف فقط".

وأشار مصطفى إلى أن اللجنة البارالمبية المصرية بجانب عملها على قطاع البطولة، وضعت أيضا خطة للعمل في ملف المسئولية المجتمعية لتأهيل الكوادر من ذوي الإعاقة والتسويق والدعم والاستراتيجية الإعلامية والأكاديمية.

وفي كلمته، عبر السفير إيريك شوفالييه السفير الفرنسي، عن سعادته للمشاركة في الاجتماع الذي يضم كافة أطراف الرياضة في مصر، مقدما الشكر على دعوته للحضور.

وقدم السفير الفرنسي، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الحركة الرياضية المصرية، رسالة للرياضيين المصريين الذين تأهلوا للمشاركة في أولمبياد باريس، متمنيًا حصولهم على أكبر عدد من الميداليات.

ولفت إلى أنه تم تسهيل جميع إجراءات سفر البعثة المصرية بباريس للمشاركة في الأولمبياد فضلا عن إتاحة مراكز التدريب المختلفة في باريس لتدريب اللاعبين المصريين ورفع درجة استعداداتهم قبيل خوض المنافسات.