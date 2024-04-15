ضبط 5000 قطعة ألعاب نارية بمكتبة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت بمركز كوم حماده تم 5000 قطعة ألعاب نارية داخل أحد المكتبات و500 لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصة تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن سعر بيع اسطوانة الغاز كما تم تحرير محضر لمستودع لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية وآخر لبيعه بأزيد من السعر الرسمى كما تم تحرير محضرين لعدم إلاعلان عن الأسعار ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 27جرام في الرغيف الواحد ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ،كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد التشغيل.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن وقطر الرغيف و 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و 4 محاضر لعدم وجود بون صرف خبز للمواطنين.

كما تمكنت إدارة تموين وادى النطرون من ضبط 40 شيكارة يوريا ونترات نشادر مدعمه خاصه بوزارة الزراعة محظور تداولها بالأسواق و 500 لتر سولار مدعم داخل أحد العهد الغير مرخصة بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه ، كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركز دمنهور تم ضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و مخبز تصرف فى 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم وآخر توقف عن الإنتاج بدون اذن كما تم تحرير 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم الاعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم الاحتفاظ سجل زيارات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.