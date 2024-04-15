صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33797 شهيد و 76465 إصابة

كشفت صحة غزة عن التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 192 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي حصلت “البوابة نيوز” علي نسخه منه، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيد و 94 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، اليوم الاثنين، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

وتابعت، "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 33797 شهيد و 76465 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي".