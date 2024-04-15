دفن جثة شاب صدمه قطار بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا أعلى قضبان السكة الحديد بالعياط، بعد مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة العياط، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى قضبان السكة الحديد بقرية المتانيا بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز الى محل البلاغ،وتبين من خلال الفحص، إن الجثة لشخص يدعى "يوسف.أ" 18 سنة، وتبين وفاته إثر صدمه قطار أعلى شريط السكة الحديد.

وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق