غارة إسرائيلية جديدة على مناطق في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

تحدث الكارثة مجددًا في قطاع غزة، حيث قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بغارة جديدة استهدفت مناطق في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتسببت هذه الغارة في سقوط العديد من الضحايا والجرحى، معظمهم من المدنيين الأبرياء.

وعلى الفور، هرعت فِرَق الإنقاذ والإسعاف إلى مكان القصف الإسرائيلي لتقديم المساعدة وإنقاذ الناجين. تحاول الفِرَق الإنقاذ بكل جهدها العثور على ناجين تحت الأنقاض ونقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج الضروري.

وتُظهر هذه الغارة المروعة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المناطق السكنية والمكتظة بالمدنيين في قطاع غزة، مما يؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا ونزوح العديد من الأسر.