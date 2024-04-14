تحرير 136 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية فى 3 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، اليوم الأحد، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة طوال أيام عيد الفطر، على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.



وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والاسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن تحرير 49 محضرا تموينيا، فى احياء المدينة وقرى ( منبال – ابوان ) جاءت المخالفات ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - شهادة صحية - عدم وجود ميزان – وذبح خارج السلخانة )، كما تم ضبط 50 كرتونة عصائر بدون فواتير، و144 عبوة أدوية بمحل مستحضرات تجميل و490 قطعة العاب نارية، وتم اعدام طن جبن غير صالح للاستهلاك الادمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وفي مركزي (ديرمواس - العدوة) واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية على المخابز فى ايام عيد الفطر المبارك، للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومدي مطابقته للمواصفات والالتزام بكافة القرارات التموينية الصادرة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 87 محضرا مخالفا، منها 72 محضرا في مركز ديرمواس تنوعت ما بين (نقص وزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة – عدم الاعلان عن الأسعار – عدم وجود سجلات) ، و12 محضرا بدائرة بنى عامر بمركز العدوة حيث تنوعت المخالفات ما بين(نقص وزن - عدم إعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود بون صرف – تبديد ).

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