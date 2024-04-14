الخارجية الألمانية تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية الأخيرة على الاحتلال الإسرائيلي، التي جاءت ردًا على استهداف مبنى دبلوماسي إيراني في دمشق.

و أكدت بيربوك، أن هذه الهجمات المتكررة تشكل تهديدًا خطيرًا على السلام والاستقرار في المنطقة، حيث قالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أن ألمانيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني المستمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المنطقة".

وناشدت بيربوك إيران ووكلائها بضرورة وقف الهجمات على الفور، مؤكدة تضامن ألمانيا الكامل مع إسرائيل في مواجهة هذه التحديات الخطيرة، وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية."