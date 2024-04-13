بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بإتجاه الفيوم، مساء اليوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

حصلت "البوابة نيوز" على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة، وهم: «ادهم زكريا ، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد صلاح الدين محمد، 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ، وطه حسن دياب، 41 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، عاشور عيد خليل، 59سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعبد الهادي عاشور ، 48 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليمني وتجمع دموي بالوجه، وعويس جمعة عيد، 51 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وقرني عيد قرني، 52 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد العاطي منصور ابو النجا، 46 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم.



على الفور هرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.