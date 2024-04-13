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الأحد 14 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دقيقة حداد على روح العامري فاروق في الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للطائرة

دقيقة حداد على روح
دقيقة حداد على روح العامري فاروق
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 شهد الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال»، الوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد الوزير العامري فاروق نائب ‏رئيس النادي الأهلى.‏

أقيم الاجتماع الفني ومراسم القرعة بحضور محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومي ‏عاطف عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة.

كما حضر الاجتماع عبد الله عدنان، نائب رئيس ‏الاتحاد الإفريقي، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي، وفؤاد عبد السلام رئيس لجنة ‏المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الوفود والفرق المشاركة في البطولة.‏

تقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل ‏والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.‏

دقيقة حداد على روح العامري فاروق العامري فاروق الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للطائرة