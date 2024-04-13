عبدالرحيم كمال يحتفل بالعيد على طريقته الخاصة

قضي الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال إجازة عيد الفطر، وسط النيل والطبيعة الساحرة والخضرة، حيث اختار أن يكون داخل مصر وسط تفاصيل الطبيعة.

ونشر الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال صور له عبر الصفحة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ليشارك بها الجمهور مظاهر الاحتفال بعيد الفطر.

وعلق على الصور "وهناك تحت بيتنا، النيل قريبي والشجر أهلي وبيني وبين كل حفنة تراب، معنى وصحوبية ومواقف وقصص ومقالب وصلح وخصام، ومفضلش من كل ده إلا الرضا والحنين".

وتفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا على الصور، وهنأ المتابعين الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال بعيد الفطر المبارك، ونجاح مسلسل "الحشاشين"، والذى إكتسح الموسم الرمضانى.

شارك الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال فى السباق الرمضانى بمسلسل "الحشاشين"، والذى حقق نجاحاً كبيراً منذ عرض الحلقات الأولى من العمل، ونال إشادة وإعجاب كل الجمهور العربي والنقاد، وتم الحديث عن العمل فى الدول الأوروبية والعربية.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عيد، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، عمر الشناوى، إسلام جمال، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمى.

IMG_20240413_153618