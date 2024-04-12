إسرائيل تعلن عن استعدادها للتصدي لهجوم إيراني محتمل.. والموساد يهدد باستهداف البنية الإلكترونية لطهران

أعلنت إسرائيل أنها في حالة تأهب واستعداد قصوى للتصدي لهجوم إيراني محتمل، وذلك بعد أن استهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مؤخرا.

وهددت إسرائيل بتعطيل البنية التحتية الإلكترونية الإيرانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي والاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" صدقا على خطط لاستهداف قلب إيران إذا قامت طهران باستهداف إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية.

كما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، أن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت آيزنهاور" الأمريكية أبحرت شمالا عبر البحر الأحمر باتجاه إسرائيل.

ووصفت الصحيفة ذلك بأنه استعراض للردع من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفتت إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار (المسيرات) التي تطلقها إيران.

وكشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون عن أن الهجوم الإيراني قد يشمل ما يزيد عن 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ التي تستهدف أهدافا عسكرية داخل إسرائيل، كما أضافوا أن إيران قد تختار توجيه ضربة على نطاق أصغر لتجنب تصعيد واسع النطاق.

وناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا، اليوم الجمعة، الاستعدادات لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتحدث جالانت وكوريلا عن الاستعداد لهجوم إيراني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي.

وعقب الاجتماع، وصف جالانت، كوريلا بأنه "صديق حقيقي لإسرائيل" وشكره على دعم الولايات المتحدة لبلاده.

وقال جالانت: "يعتقد أعدائنا أن بإمكانهم التفريق بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن العكس هو الصحيح، إنهم يجمعوننا ويعززون علاقاتنا. نحن نقف جنبا الى جنب".

وأضاف إن بلاده "مستعدة للدفاع عن نفسها على الأرض وفي الجو، وسترد بالتعاون الوثيق مع شركائها."

والتقى الاثنان في قاعدة هاتزور الجوية الإسرائيلية بالقرب من أشدود في المنطقة الجنوبية لإسرائيل.