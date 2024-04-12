نتنياهو يعقد مشاورات مع كبار قادة الأمن تحسبًا لهجوم إيراني

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اليوم الجمعة، مشاورات مع وزير الدفاع يواف جالانت وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) صدقا على خطط لاستهداف قلب إيران إذا عمدت طهران إلى قصف إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية.

وتتأهب إسرائيل لضربة انتقامية محتملة من إيران ردا على استهداف قنصلية الأخيرة في دمشق، ورجح مسؤولون أمريكيون أنها باتت وشيكة وقد تكون "أكبر من المعتاد".