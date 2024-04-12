ads
السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

نتنياهو يعقد مشاورات مع كبار قادة الأمن تحسبًا لهجوم إيراني

نتنياهو
نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اليوم الجمعة، مشاورات مع وزير الدفاع يواف جالانت وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) صدقا على خطط لاستهداف قلب إيران إذا عمدت طهران إلى قصف إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية.

وتتأهب إسرائيل لضربة انتقامية محتملة من إيران ردا على استهداف قنصلية الأخيرة في دمشق، ورجح مسؤولون أمريكيون أنها باتت وشيكة وقد تكون "أكبر من المعتاد".

نتنياهو إيران