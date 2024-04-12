على قد الأيد.. أحمد يبدع في صناعة خلاطات السباكة من البلاستك

احمد عبد الحمد صبحى شاب مكافح ومجتهد يبلغ من العمر 40 عاما حاصل على دبلوم زراعه مقيم بقرية غيته بمحافظة الشرقية يعمل فى مجال السباكة وهي مهنته الأساسية، وطور من مهنته وابدع في صناعة خلاطات السباكة من البلاستك .

يقول صبحى :" تعلمت مهنة السباكة من والدي وكان دائم الاهتمام بتعليمي أصول الصنعة وعندما كبرت ووجدت أن مستلزمات السباكة أصبح من الصعب شراؤها بسبب اختلاف اسعارها حيث انها باهظة الثمن ونحن نعيش فى قرية بسيطة لا نستطيع شراء تلك المستلزمات ، لهذا حاولت أن اطور من نفسى وشغلي باستخدام البلاستك لصناعة تلك المستلزمات مثل خلاطات المياه بتكلفة اقل من خلال البلاستك لتكون فكرة جديدة اقتصادية للقضاء على مشاكل كتير فى كل بيت وباقل التكلفة ".

ويضيف :" قمت بتجربة صناعة الخلاطات وغيرها من الاغراض المستخدمة فى الفنش المنزلى من البلاستك حيث أنها لا تحتاج إلى قيمة مالية عالية ، فبدأت صناعتها حتى اتقنتها ومن ثمّ صناعة أدوات اخرى بالمستلزمات المنزلية إلى أن وصلت إلى تصنيعها بشكل جيد ومتين يتحمل الضغط، ويوفر فى التكلفة وبدأت في تصنيعها على أشكال مختلفة وغيرها من الأشكال الجميلة كشيء من الزينة والديكور في المنزل كما استطيع صناعة أي شيء من البلاستك .

ولفت صبحى إلى أنه لا يستخدم أي نوع من الدهانات في هذه الأشياء مؤكداً ضمانهُ لاستخدامها لفترات طويلة جداً دون أن تهلك وأيضا جميعها أمنة

وتابع : مستعد لتنفيذ الكثير من الاعمال لتخفيف الضغط على الاهالى والمستهلكين.

ويختم صبحى حديثه قائلا : أكافح واجتهد لتوفير لقمة العيش بالحلال لي ولأسرتي وأحاول جاهداً أن أطور من مهنتي لأكسب من عرق جبيني وأتمنى من الجميع تشجيعي للاستمرار في هذه الصناعة.

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