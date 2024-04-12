أوكرانيا تسجل 78 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي أمس‎

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 78 اشتباكًا قتاليًا في ساحة المعركة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت معظم الهجمات في قطاع باخموت الاستراتيجي.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي أن الجيش الروسي نفذ إجمالي 54 هجومًا صاروخيًا و126 غارة جوية وشن 95 هجومًا بالمدفعية الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والمدن والقرى، وللأسف سقط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية والسكان المدنيين بسبب الهجمات الروسية.

وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق الخسائر بقوات الجيش الروسي ومعداتهم، مما أدى إلى استنزافه على طول خط المواجهة بأكمله.

وعلى مدار يوم أمس، ضربت طائرات قوات الدفاع الأوكرانية 12 مجموعة من القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للروس ونظام صاروخي مضاد للطائرات.

وأكدت الهيئة أن القوات الصاروخية الأوكرانية دمرت نظام دفاع جوي واحد ومحطة حرب إلكترونية واحدة ومجموعتين من القوى العاملة التابعة للجيش الروسي في نفس الفترة.

