ads
السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة طفل سقط من الطابق الثاني بالعجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب طفل 7 سنوات إثر سقوطه من الطابق الثاني عقب اختلال توازنه أثناء لهوه بمنطقة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع أسرته افادوا بأنه أثناء لهو نجلهم 7 سنوات اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني مما تسبب في إصابته ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث، وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

أختل توازنه إشارة من غرفة عمليات النجدة اتخاذ كافه الاجراءات النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة امن الجيزة سقط من الطابق الثاني سقوط طفل قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة منطقة العجوزة