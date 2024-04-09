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الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إسبانيا تضغط على إسرائيل للاعتراف بفلسطين

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث
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أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء،  أن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث سيجتمع مع عدد من زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.


ويهدف  هذا الاجتماع هو جمع الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية. جدول أعمال سانتشيث يتضمن اجتماعات مع رؤساء الوزراء في النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا. وتتركز هذه الاجتماعات على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

تهدف الحكومة الإسبانية إلى وقف الكارثة الإنسانية في غزة وتعزيز عملية السلام السياسية التي تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين. يأمل سانتشيث في أن يعترف مدريد بالفلسطينيين بحلول يوليو تموز، ويتوقع وجود "كتلة حرجة" في الاتحاد الأوروبي قريبًا تدعم نفس الموقف.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل معًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. على الجانب الآخر، أخطرت إسرائيل الدول الأربع في الاتحاد الأوروبي بأن هذه المبادرة ستعتبر "مكافأة للإرهاب" وسوف تعيق فرص التوصل لحل عن طريق التفاوض للصراع الطويل الأمد.

 

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