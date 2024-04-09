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الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف سيارات السرفيس و أتوبيسات مجانا لكبار السن في عيد الفطر

مسجد الجامع الكبير
مسجد الجامع الكبير باسوان
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لتكثيف سيارات السرفيس سواء من الميكروباص أو أتوبيسات النقل الداخلى على الطرق والمحاور التي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين والأسر لأداء صلاة العيد ولاسيما على طرق كورنيش النيل والسادات والسيل والمحمودية بمدينة أسوان .

وكلف بتخصيص بعض أتوبيسات النقل الداخلى لنقل المواطنين مجاناً في المسافة ما بين فندق توليب والمسجد الجامع لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن والسيدات والأطفال الراغبين في الصلاة في المسجد أو الساحة التي أمامه بميدان المدخل الشمالى ، وذلك فى إطار الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الفطر المبارك وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة لتخفيف الأعباء ومشقة الحركة على المواطنين وخاصة قبل وأثناء وبعد أداء صلاة العيد والتنزه في الحدائق والأماكن العامة والترفيهية .

وفى نفس السياق تم التنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الأوقاف لتكثيف تواجد ضباط وأفراد المرور مع وضع حواجز ومصدات مرورية تفصل بين الأماكن المخصصة للسيدات وأخرى للرجال ، وخاصة في المسجد الجامع وساحة الصالحين التي تأتى ضمن 50 ساحة مفتوحة ، بالإضافة إلى 800 مسجد تم تخصيصهم لصلاة عيد الفطر المبارك موزعين بجميع المراكز والمدن .

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تكثيف سيارات السرفيس صلاة العيد عيد الفطر المبارك أخبار محافظة أسوان