الفريق القانوني لألمانيا: نرفض دعوى نيكاراجوا بتسهيل الإبادة الجماعية

أكد الفريق القانوني لألمانيا، أن إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها أمام هجمات حماس، بالإضافة إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أكد ضرورة دعم أمن إسرائيل ولها حق في الوجود.

وقال الفريق في جلسة استماع محكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل.

وتابع، أن نيكاراجوا اتخذت موقفا متحيزا ونرفض دعواها التي تتهمنا بتسهيل الإبادة الجماعية، لافتًا إلى أن حق إسرائيل في الوجود والحفاظ على أمنها كان محورا أساسيا في سياسة ألمانيا، بجانب أن وزيرة الخارجية الألمانية أكدت أن موقف بلادها مبني على القانون الدولي.