أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، آخر أيام شهر رمضان المبارك، الموافق 9 أبريل 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3662.75 جنيه للبيع 3628.5 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3205 جنيهات للبيع و 3175 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2747.25 جنيه للبيع و 2721.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2136.75 جنيه للبيع و 2116.75 جنيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25,400 جنيه للبيع، و 25,560 جنيه للشراء.

وعالميا ارتفع سعر الأونصة ببورصة العقود الآجلة بنحو 0.5%، لتسجل 2357 دولارا.