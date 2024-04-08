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الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كهربا يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى إنبي

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
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أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدف التقدم للأهلي في مرمى إنبي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز. 

جاء هدف كهربا في الدقيقة 44 من الشوط الأول. 

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنبي بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة 16 من الدوري الممتاز. 

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يمتلك إنبي 27 نقطة في المركز الثالث. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست. 

الأهلي وانبي كهربا أنتوني موديست