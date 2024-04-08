مندوب مصر بالأمم المتحدة يكشف سببين وراء عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ الوضع الحالي المزري الذي أضحت فيه إسرائيل دولة فوق القانون الدولي والشرعية الدولية وإلزامية قرارات الأمم المتحدة، يعود لسببين.

وأضاف "عبدالخالق"، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أولهما تعثر مجلس الأمن في إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار فورا بشكل واضح وصريح ولا لبس فيه وفتح جميع المعابر فورا لإدخال المساعدات دون أي قيد لإنقاذ سكان غزة من المجاعة التي تستخدمها إسرائيل كسلاح حرب".

وتابع: "أما ثاني الأسباب، فهو واضح وجلي.. تاريخ طويل ومؤسف من الإفلات الإسرائيلي من العقاب والمسائلة بسبب الحصانة الدولية الاستثنائية التي منحها البعض لإسرائيل لعقود وهو ما أفضى إلى ارتكابها جرائم موثقة ضد الإنسانية تعرض لها الشعب الفلسطيني بهدف طرده من أرضه وتصفية قضيته العادلة النبيلة".