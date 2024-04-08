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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

انتقام شقيقين ينتهي بموت عاطل من الطابق الثامن فى بشتيل

أرشيفيه
أرشيفيه
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قام شقيقان بالقاء عاطل من الطابق الثامن عقب ضبطه رفقة شقيقتهما المتزوجة بمنطقة بشتيل بدائرة مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية إشارة حول سقوط شخص من أحد العقارات ببشتيل، وعندما وصلت القوات وفحصت الموقع، وجدوا جثة عاطل تحت العقار، وبعد التحريات، اتضح أن العاطل كان على علاقة مع إحدى السيدات في العقار، وفي لحظة من الغضب والانتقام، قام شقيقا السيدة بدفعه من الطابق الثامن.

تم ضبط السيدة وشقيقها، فيما لا يزال البحث جاريًا عن شقيقهما الثالث وصديقهم الذين فروا من مكان الحادث، تم نقل جثة العاطل إلى المستشفى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إحدى السيدات أجهزة الأمن بمنطقة بشتيل جريمة بشعة شمال محافظة الجيزة محافظة الجيزة مركز أوسيم