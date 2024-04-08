انتقام شقيقين ينتهي بموت عاطل من الطابق الثامن فى بشتيل

قام شقيقان بالقاء عاطل من الطابق الثامن عقب ضبطه رفقة شقيقتهما المتزوجة بمنطقة بشتيل بدائرة مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية إشارة حول سقوط شخص من أحد العقارات ببشتيل، وعندما وصلت القوات وفحصت الموقع، وجدوا جثة عاطل تحت العقار، وبعد التحريات، اتضح أن العاطل كان على علاقة مع إحدى السيدات في العقار، وفي لحظة من الغضب والانتقام، قام شقيقا السيدة بدفعه من الطابق الثامن.

تم ضبط السيدة وشقيقها، فيما لا يزال البحث جاريًا عن شقيقهما الثالث وصديقهم الذين فروا من مكان الحادث، تم نقل جثة العاطل إلى المستشفى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.