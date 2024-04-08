أفضل أماكن للفسح والخروجات احتفالا بعيد الفطر المبارك

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك ويبحث العديد من المواطنين عن أفضل أماكن الخروج لقضاء اجمل الاوقات والاستمتاع باجازة سعيدة احتفالا بعيد الفطر المبارك لهذا يسعدنا مشاركتكم فى اختيار افضل الاماكن المتواجد فى نطاق القاهرة والجيزة لقضاء اسعد الاوقات دون عناء.

توجد العديد من الأماكن للخروج في القاهرة تكون مناسبة للجميع وبأسعار في متناول الأيدي حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية واللقاءات الاجتماعية والأسرية والتنزه و تتمثل تلك الاماكن فى الحدائق العامة والاماكن الترفهية ورحلات النقل النهرى .

كما تشهد محافظتي القاهرة والجيزة إقبالًا كبيرًا على منتزهاتها خلال أيام العيد لتميزها وكثرتها وتنوعها لتناسب جميع الفئات من شباب وأطفال ورجال ونساء وتستعد لاستقبال الزوار خلال تلك الأيام المباركة والتى تتمثل فى الاتى :

1.حديقة الحيوان: والتي تعتبر من أبزر الأماكن التي تشهد ازدحام كبيير خلال أيام العيد لمناسبتها مع كافة الفئات العمرية ويمكن أن يصل عدد زوارها في اليوم الواحد إلى 100 ألف فرد وتعتبر حديقة الحيوان أكبر حديقة في الجمهورية ولها أكثر من باب للدخول، ويتراوح سعر تذكرة الدخول لحديقة الحيوان بين 5 و10 جنيهات للكبار ومجانًا للأطفال وتقع حديقة الحيوان في شارع مراد بجوار ميدان الجيزة .

2.براج القاهرة: والذى يعد أطول برج معماري في القارة الأفريقية، والذي يقع على النيل، وتم تصميمه ليأخذ شكل زهرة اللوتس، ويتكون برج القاهرة من 16 طابق، ويتيح لزائريه رؤية القاهرة بالكامل من أعلى نقطة به، إضافة إلى وجود مطاعم في الطابق الأخير من البرج، ويبدأ برج القاهرة في استقبال الزوار بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

3.الحديقة الدولية: وتعتبر ثاني أكبر حدائق الجمهورية وأجمل الحدائق الموجودة في محافظة القاهرة والتي تحظى باهتمام فئة كبيرة من الشباب والأطفال، لتوافر بها العديد من الألعاب الترفيهية للأطفال إضافةً إلى قطار يجوب الحديقة بأكملها لمشاهدة أجمل المناظر الطبيعية والخلابة بالحديقة وتقع الحديقة الدولية في شارع عباس العقاد في مدينة نصر، ويصل سعر تذكرة الدخول إلى 10 جنيهات وتكون مجانًا للأطفال.

4.حديقة الازهر: والتى وتعد من أشهر الحدائق على مستوى الجمهورية والتي تم إنشاؤها حديثًا في القاهرة وتتميز حديقة الأزهر بالنافورات المائية والمطاعم، إضافةً إلى موقعها المتميز الذي يتيح لزوارها رؤية معالم القاهرة من الأعلى، وبالنسبة لسعر تذكرة الدخول في غير مستقرة للكبار، بينما تكون تذكر الدخول مجانًا للأطفال حتى سن 4 سنوات

5.حديقة الفنون: بالمنيل والتى تعتبر واحدة من الحدائق المتخصصة الجميلة التى تصلح لقضاء يوم مميز والتى تقع فى حى المنيل بجوار كوبرى الجامعة فى شارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين، وثمن تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط، وتتميز الحديقة أيضا بأنها مطلة على النيل مباشرة وبها منطقة ألعاب للاطفال

6.حديقة ام كلثوم بالمنيل: والتى تعتبر واحدة من الحدائق المتميزة لقضاء يوم ممتع ومميز ومختلف مع الأسرة أو الأصدقاء للاحتفال بالاجازة، وذلك للترفيه والخروج من ضغوطات الحياة فى تلك الحديقة المطلة على النيل، والتى تقع فى حى المنيل بجوار كوبرى الجامعة بعد المسرح العائم، شارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين.

7.حديقة الاسماك: والتى تعتبر فرصة ممتازة للخروج مع أولادك بأقل تكلفة حيث تبلغ تذكرة الدخول 5 جنيه فقط وستكون بين عبق الزمان وعبقرية المكان الذى يكتب التاريخ سطوره وعلى ضفاف نيل القاهرة تحكى الحدائق أسرارها، وفى حى الزمالك العتيق تفوح رائحة حديقـــة الأســــماك بجمـــالها الأخاذ فى شارع الجبلاية لتحقق انتصارها الخــــاص عــبر الزمـــن وهى الاحتفاظ بتراثها المعمارى الفــريـــد وكنـوزها الطبيعـية كواحدة من أجمل الأماكن التى يمكن زيارتها في القاهرة .

8.الاتوبيس النهرى: والتى تعتبر من أجمل الرحلات النيلية والتى تجعلك تتنزه داخل الطبيعة بهواها وجوها الشاعرى ، وتعتبر الفسحة داخل الأتوبيس النهرى فرصة ممتازة للخروج والتنزه في العيد بأقل نفقات، عن طريق الذهاب فى نُزهة نيلية لا تُنسى على أنغام الموسيقى برفقة الأهل والأصدقاء، وكل ما ستدفعه لمدة ساعة 25 جنيها فقط.

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