جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد اجتماع بجامعة جنوب الوادي في نسختها الثانية

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة جنوب الوادي -عبر الفيديو كونفرانس- لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة في نسختها الثانية، وذلك بحضور د. أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، د. أشرف عبد الباسط، الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، د. محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي.

وفي هذا الإطار أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن الهدف من منظومة الجوائز الداخلية، هو تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي ".

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الجائزة تعمل على إشاعة جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتعمل على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، حيث تتمثل أهداف الجائزة في تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين، الموظفين، مع تغيير فلسفة العمل الحكومى ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة.

يشار إلى تقدم 17 كلية في فئة " الكليات الحكومية" ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية 5 كليات تمهيدا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024.